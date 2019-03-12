政府总理会见俄罗斯驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/3月12日 -- 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明11日在总理府会见俄罗斯联邦驻哈萨克斯坦特命全权大使阿列克谢·波洛达夫金。

会谈中，双方就两国经贸合作关系问题，以及今年5月在阿斯塔纳举行的欧亚经济联盟5周年庆典峰会和在鄂木斯克举行的第16届哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛筹备情况进行了讨论。此外，双方还就拜科努尔航空航天基地框架下的联合行动，其中包括拜科努尔市基础设施现代化和落实"巴伊铁列克"项目等问题交换了意见。

双方共同指出，目前各成员国一致支持5月份在阿斯塔纳举行纳扎尔巴耶夫总统提出的欧亚经济联盟概念25周年和签署欧亚经济联盟协议5周年庆典峰会。

俄罗斯大使提出，在第16届哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛框架下举行边境地区青年论坛的建议。他同时还强调，2018年对哈俄两国合作关系来说是富有成果的一年。

马明指出，俄罗斯是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴，两国之间的合作关系得到了全面快速发展。

数据显示，俄罗斯占据哈萨克斯坦外贸总额19%，成为我国第4大出口国家。2018年，双边贸易总额达176亿美元，较2017年增长7.2%。其中，出口总额为52亿美元，同比增长11.3%。而2017年的双边贸易额同比增长25.6%。

据央行统计，2005年至2018年第三季度，俄罗斯对哈直接投资总额达129亿美元。目前，共有6千多家哈俄合资企业运营当中，占据我国外资企业总数的37%。

【编译：小穆】