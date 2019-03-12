外长分别会见法国和西班牙驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/3月12日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫12日在阿斯塔纳分别会见法国驻哈萨克斯坦特命全权大使菲利普•马尔蒂涅和西班牙王国驻哈萨克斯坦特命全权大使大卫·卡里多。

消息称，该会晤旨在在双边政治合作关系当前议程"对表"，并就在经贸合作关系领域吸引更多的欧洲技术和投资项目。此外，会议上双方就正在制定的欧盟和中亚新战略领域深入交换了意见。

会见法国大使时，双方就进一步推动哈法两国之间的合作关系，以及法国总统埃马纽埃尔•马克龙和外交部长让-伊夫·勒德里昂对话访问筹备情况进行了讨论。

哈萨克斯坦外长指出，纳扎尔巴耶夫总统2018年10月份出席亚洲-欧洲论坛第12次峰会期间同法国总统马克龙举行了会晤。会谈中，两国元首就今年下半年来哈访问问题达成了共识。他同时还强调，法国是哈萨克斯坦在欧盟国家当中最重要的战略合作伙伴之一，并坚信两国在各领域合作关系得到有效发展。



会见西班牙大使时，双方就两国合作关系现状和前景进行了深入讨论。

双方共同指出，西班牙国王费利佩六世2017年6月对哈访问和与纳扎尔巴耶夫总统举行的会谈为两国合作关系的全面发展带来了新的动力。此外，双方表示愿意继续加强双边经贸关系。

此外，双方还就3月19-20日在西班牙首都举行的哈西企业界商业论坛筹备情况和相关议题，以及在本月在马德里举行的两国外交部例行磋商会议筹备情况交换了意见。

【编译：小穆】