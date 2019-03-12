政府总理会见多个国际金融中心代表

哈通社/阿斯塔纳/3月12日-据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔•马明12日在总理府分别同亚洲开发银行驻哈萨克斯坦代表处首席代表乔瓦尼•卡潘尼勒、伊斯兰开发银行哈萨克斯坦区域办事处主任希沙姆•塔勒布•马鲁夫，以及国际金融公司中亚区域经理卡桑德拉•科尔伯特进行会面。

在与亚洲开发银行代表的会谈中，双方就双边合作问题进行讨论，包括落实纳扎尔巴耶夫总统为哈萨克斯坦经济发展而提出的框架性协议。



总理指出，亚洲开发银行是哈萨克斯坦的重要战略伙伴，为哈萨克斯坦社会经济现代化项目的实施做出了重大贡献。



在与伊斯兰开发银行代表的会谈中，双方就有关在阿斯塔纳国际金融中心框架内新联合项目的落实，以及在交通基础设施、农业、能源、贸易、粮食安全等领域的相互合作问题进行讨论。



总理表示，伊斯兰开发银行行长班达尔•哈贾加入阿斯塔纳国际金融中心管理委员会将为该中心作为世界领先金融中心的发展创造条件。



此外，在与国际金融公司代表的会谈中，双方就纳扎尔巴耶夫总统为创建多元化经济而提出的框架性协议，以及2019-2024年伙伴关系国家战略计划等文件进行讨论。



【编译：达娜】