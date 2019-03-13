哈萨克斯坦旅游业从业者积极开发新项目以吸引俄罗斯游客

哈通社/阿斯塔纳/3月13日 - 据哈萨克旅游国有公司（Kazakh Tourism）消息，我国旅游业代表团参加了正在俄罗斯首都莫斯科举行的MITT -2019国际旅游展。

哈萨克旅游国有公司称，俄罗斯游客在选择旅游目的地时，对安全性和知名度尤为重视。



"不过根据近几年的趋势来看，经验、印象和情感对游客也很重要。也就是说‘travel experiences'正在成为选择旅游目的地的重要因素。"公司称。



哈萨克旅游国有公司表示，此次展览期间，哈萨克斯坦旅游从业者为吸引俄罗斯游客来哈观光，准备了全新的旅行路线和方案，以及许多充满体验感和能够给人留下特别映像的旅游产品。



"有鉴于两国在地理上的相近，发达的物流运输业，以及两国人民之间的历史纽带等因素，俄罗斯是哈萨克斯坦旅游业最重视的市场之一。除了现有的已经成熟的旅游线路以外，哈萨克斯坦旅游业从业者正在积极开发更多全新的产品以吸引来自俄罗斯的游客。我们的目的，是令那些以非旅行目的来哈的人士，也能够被这些项目所吸引，并延长他们在哈萨克斯坦逗留的时间。" 哈萨克旅游国有公司董事会副主席海拉特•萨杜瓦哈索夫说。



今年MITT展期间，哈萨克斯坦展区延续了往年的"Adventure"主题。



值得一提的是，根据哈萨克斯坦国家经济部统计委员会提供的数据，2018年共有174万俄罗斯人入境哈萨克斯坦，较2017年增长1.7%。



【编译：木合塔尔·木拉提】