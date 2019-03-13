欧亚经济联盟集体管理版权协议获批

哈通社/阿斯塔纳/3月13日 - 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）通过了《关于批准<关于集体管理版权和相关权的程序的协议>法案》。

据悉，这份协议于2017年12月11日在莫斯科，由欧亚经济联盟各成员国相关领域副部长级官员共同签署。



哈萨克斯坦司法部部长马拉特•别克塔耶夫表示，这份协议旨在通过集体管理方式，在欧亚经济联盟范围内保护哈萨克斯坦版权所有人的权利。同时，其他成员国的版权所有人的权利，也将在哈萨克斯坦境内得到保障。通过集体管理模式，版权所有人可在欧亚经济联盟区域内获取报酬。



"该协议通过建立集体管理组织的基本原则、权利和义务，以及明确国家对其管理的形式的方式，规范集体管理的一般原则。"他说。



在该协议框架下，版权所有人应得收入的分配和发放，强制审计的实施，集体管理组织在未履行其义务时的处理办法等将得到明确。、



根据协议，集体管理组织有权将收入的最高50%用于日常开支和相关基金池的维护，不过各个成员国也将根据各自法律规定这一份额的上限。例如，根据哈萨克斯坦法律，这一份额不得超过30%。



"协议中未能涉及的问题将通过成员国相关法律来解决。"部长说。



【编译：木合塔尔·木拉提】