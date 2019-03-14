五年前的今天：哈通社中文网站正式开通

哈通社/阿斯塔纳/3月14日 - 五年前的今天，即2014年3月14日，哈萨克国际通讯社在位于阿斯塔纳的总部和位于北京的哈萨克斯坦驻华大使馆同时举行了哈通社中文网站正式启动仪式。

哈通社中文版正式上线，使哈通社官方网站新闻报道语言的数量增加到了4种（哈萨克文、俄文、英文和中文），同时，也使哈萨克国际通讯社成为了中亚地区首个开通中文新闻版面的国家级媒体。











新华网、人民网等中国媒体对哈通社开通中文网站的报道



早在1998年，哈通社便在中国建立了记者站，驻华记者站也是哈通社最早建立的境外站点之一。



哈通社推出中文网站，旨在从哈萨克斯坦的角度，向全球15亿中文用户介绍哈萨克斯坦，介绍中亚，让更多的中国人关注哈萨克斯坦，了解哈萨克斯坦的文化、历史、经济、政治和其他各类信息，拉近人民之间的了解，推动两国关系的不断发展。



通过哈通社中文网站，中国人特别是中国的年轻人，能更为直接地了解哈萨克斯坦乃至整个中亚地区的新闻与动态。



2019年3月14日，哈通社中文网站迎来五周岁生日。



五年的时间中，哈通社中文网在中国的微博、微信等社交平台开通了官方账号，与新华社、人民网、中新社等中国官方媒体建立了紧密的联系。



哈通社中文网始终坚持以事实为基准，积极、客观地报道大量中亚地区新闻、国际时讯以及各类型涉华消息，成为了中国人民了解中亚，了解哈萨克斯坦的重要信息窗口。



哈通社中文网的新闻和信息不仅得到广大网友的喜爱，也深受各新闻媒体、门户网站的青睐，其内容经常被新华社、中新社等许多中文媒体转载和引用。



随着通讯社自身的发展壮大，中文网也在不断探索新的发展道路。



截至目前，中文网设有时事与政治、旅游、经济与金融、文化、体育、社会、地区、国际新闻、国家战略方针、访谈及舆论等主要版面，并新增设了图片专栏和视频专栏。



今后，哈通社中文网站将继续努力，密切关注互联网发展新趋势，不断改进和扩大中文网页的内容，在探索中求得更快的发展，积极适应新技术的需求，更好地将中亚和哈萨克斯坦的信息用最快捷、最便利的方式传递给每一位中文读者。



哈通社中文编辑部全体成员衷心感谢所有读者五年来的支持与帮助！