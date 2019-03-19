多国大使和社会知名人士为阿斯塔纳孤儿主持"开脚索"仪式

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 -- 在《纳乌鲁兹--新生的明灯》系列节日庆祝活动框架下，一批国内知名人士及外国驻哈萨克斯坦使节，3月19日参加了在阿斯塔纳哈萨克斯坦国立博物馆举行的慈善活动，为多名失去父母的孤儿主持了哈萨克民族传统文化中重要的"开脚索"仪式。

参与此次活动的国内外嘉宾包括哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒、欧盟驻哈萨克斯坦大使斯文-奥洛夫•卡尔森、哈萨克斯坦国立博物馆馆长阿勒玛兹•努拉兹汗、"神圣的哈萨克斯坦"科学研究中心主任别力克•阿布德哈力、历史学家江布尔•阿尔特克巴耶夫、作家阔皮恩•阿米尔别克、著名歌手阿伊古莉•科萨诺娃以及多位外国驻哈萨克斯坦使节。





文体部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒在仪式上发表讲话时强调，纳扎尔巴耶夫总统的署名文章《面向未来的计划：精神文明的复兴》当中指出，当代哈萨克斯坦人不仅要将传统与历史保存和传承下来，还要积极地将这些优秀的遗产向世界展示出去。





"我曾建议在庆祝我们重要的这个新春佳节时，引入一些全新的方式，今天这样为孩子们举办的活动就是其中一例。在佳节来临之际，我们举办这样的传统仪式，希望能够让儿童之家和低收入家庭的孩子们能够感受到来自社会各界的关怀和温暖。"部长说。





据了解，此次经诸多知名人士和使节之手，打开"绊脚索"迈出人生第一步的孩子们，均来自阿斯塔纳市第二儿童之家（孤儿院）。



此次仪式是第四次在纳乌鲁兹节期间在国立博物馆举行。





第二儿童之家的负责人、心理学家古勒詹•托列索娃表示，每年儿童之家的孩子们都会被邀请参加这项活动，且受到了长辈们的祝福。很多孩子在仪式过后，很快就会被爱心家庭领养。



"我们非常感谢国立博物馆的帮助与关怀。"她说。





值得一提的是，纳乌鲁兹节期间，国立图书馆还将举办一系列活动。



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【编译：木合塔尔·木拉提】