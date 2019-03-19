研究：含糖饮料增加心脏病和癌症风险

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 -- 据外媒报道，哈佛大学一项最新研究显示，常喝汽水、运动饮料及其他含糖饮料，会增加死于心脏疾病和某些类型的癌症的风险。

据CNBC报导，哈佛研究人员发现喝越多的含糖饮料，死于心脏疾病的风险就越高，这项研究结果周一刊登在美国心脏协会（AHA）的医学期刊《Circulation》上。

研究还发现，含糖饮料也会增加死于乳腺癌和结肠癌的风险，但喝含有人工甜味剂的饮料则不会有相同的影响。

然而，每日喝四种以上减肥饮料（diet beverage）的女性，死亡率会高于其他小组，特别是死于心脏疾病。 但这项研究的主要作者、哈佛陈曾熙公共卫生学院研究员Vasanti Malik警告称，这项统计数据可能高估了机率，因为人们也可能不再喝一般汽水，改喝其他饮料。

研究者发现，把含糖汽水换成无糖的版本，某种程度上会降低死亡率，但他们仍建议民众多喝白开水。

越来越多研究显示，喝含糖饮料会导致体重增加，也可能衍生一连串健康问题，包括肥胖、二型糖尿病以及心脏疾病，哈佛大学这项新研究是最新例证之一。

根据美国联邦健康指南，一个人摄取的添加糖（Added sugars）占每日摄取热量的比率应该不超过10%。 如果一个人每日摄取2000卡路里的热量，添加糖摄取量就不应超过200卡路里，而每罐汽水平均含有150卡路里，相当于一个人每日摄入量的75%。

根据调查，一个人每喝一种添加糖的饮料，死于心脏疾病的风险就会增加10%。Malik表示，虽然含糖饮料的最佳饮用量是"零"，但每周喝一至两种含糖饮料的风险很低，甚至检测不到风险。

这项观察研究在过去30年内追踪近12万名美国男性和女性，研究人员调整了任何可能影响研究结果的因素，例如节食和生活型态等因素。 但研究人员承认，这些残余效应仍可能会影响研究发现。