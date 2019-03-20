关键时期:哈萨克斯坦首任总统所取得的成就

哈通社/阿斯塔纳/3月20日 -- 努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫担任总统期间，哈萨克斯坦成为中亚区域领导者以及外交政策进程中拥有信誉的参与者。

哈萨克斯坦共和国首任总统成就之一包括提前完成"哈萨克斯坦-2030"国家战略发展规划，这为哈萨克斯坦进入世界前50个最发达国家行列创造了机遇，同时通过在两次全球危机中的表现，并证明了自己的地位。

独立初期，总统阻止了社会动荡、贫困、社会分级、内战、民族间和宗教间冲突、犯罪加剧、寡头资本主义、陷入国际冲突、对外国银行贷款依赖以及经济衰退等一系列现象的发生。

最主要的成就是哈萨克斯坦人民统一民族观念的形成，在国家经济成就和人民平等原则的基础上实现了民族团结。

努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫担任总统期间作为国家战略计划通过的国家形成与发展战略（1992年）、《哈萨克斯坦-2030》战略（1997年）、《哈萨克斯坦-2050》战略（2012年）等一系列战略方针为国家可靠发展与盛强提供了保障。

因此，首先需要延续纳扎尔巴耶夫总统所奠定的方向，并落实《哈萨克斯坦-2050》战略计划。

如今的使命包括使哈萨克斯坦得到不断发展，成为现代化且强大的国家，通过落实五大改革目标和百步计划以及第三阶段发展纲要，不断完善国家基础。

哈萨克斯坦的任务是摆脱对资源的依赖，以技术成果为国家发展带来新的推动力，发展强大的国民经济。全球转型和挑战背景下，保护国家经济、充分落实《哈萨克斯坦-2050》国家战略发展规划，进入前30个发达国家行列，摆脱石油束缚，并保障国家经济发展。

【编译：冰山】