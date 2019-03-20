外交部：哈萨克斯坦将保持多边和热爱和平的外交政治方针

哈通社/阿斯塔纳/3月20日 -- 哈萨克斯坦外交部20日就首任总统纳扎尔巴耶夫的辞职发表了声明。

外交部在声明中称，哈萨克斯坦当前的现代政治体系保障了国家的权力、政治和经济发展的完全协调性。首先，旨在提升人民生活水平和质量、加强法治和民主发展模式的公民社会意识方向的所有领域现代化努力将得到延续。国家将继续推动改善投资环境，其中包括保护外商合法权益等领域的措施。

首任总统在"哈萨克斯坦2050"国家发展规划中确定了国家发展方向。国家规划主要目的为跻身全球发达30个国家行列。战略方针提高了我国在国际社会上的地位，确定了哈萨克斯坦在国际关系体系的独特个性。

纳扎尔巴耶夫落实的规划和国际倡议，从国家主权和统一，以及从长远的历史角度来看，是我们社会的安全和可持续发展的坚定基础。

哈萨克斯坦首任总统是国际反核试验和欧亚大陆一体化进程领导者。在他的倡议下，成立了亚洲相互协作与信任措施会议和世界和传统宗教领袖大会等旨在恢复现代国际关系互信的独特对话平台。

哈萨克斯坦将延续所有国际义务，将继续推动多边，以及基于平衡和实用主义的热爱和平的外交政治方针。此外，哈萨克斯坦将继续与国际社会的所有国家建立相互尊重和平等基础下的合作。

哈萨克斯坦共和国新任总统将根据哈萨克斯坦共和国宪法和其他法律框架下履行其职务。

【编译：小穆】