多国领导人致信 祝贺托卡耶夫就任哈萨克斯坦总统

哈通社/阿斯塔纳/3月22日-据总统府新闻局消息，连日来，许多国家和国际组织领导人纷纷致电或致信哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫，祝贺其就任哈萨克斯坦总统。

俄罗斯总统弗拉基米尔•普京表示，托卡耶夫为加强两国战略伙伴关系和促进欧亚一体化进程作出了巨大贡献，并表示希望两国能够继续加强在各个领域内的建设性合作，共同努力解决国际议程上的重大问题。



中国国家主席习近平指出，哈中两国有着睦邻友好的全面战略伙伴，近年来，两国关系取得了巨大进展。



"我相信，哈中两国将会进一步加强战略伙伴关系，造福两国人民。哈萨克斯坦定会继续发展壮大，祝愿你们繁荣昌盛。"习近平说。



乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫表示，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫在加强哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间合作关系上发挥了重要作用，并表示相信两国人民之间基于友好睦邻战略合作伙伴关系将得到进一步发展。



吉尔吉斯斯坦总统索隆拜•热恩别科表示，哈吉两国之间的的战略伙伴关系和睦邻关系将获得进一步发展，促进共同繁荣。



此外，发来贺电的国家领导人还包括塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙、土库曼斯坦总统库尔班古力•别尔德穆哈梅多夫、新加坡总统哈莉玛•雅各布、摩尔多瓦总统伊戈尔•多东、捷克总统米洛什•泽曼、塞尔维亚总统亚历山大•武契奇。



领导人们在贺电中均表达了进一步发展双边合作关系的意愿。



同时，独联体执行委员会主席兼执行秘书谢尔盖•列别杰夫、上海合作组织秘书长弗拉基米尔•诺罗夫、联合国日内瓦办事处总干事迈克尔•穆勒以及欧亚经济委员会董事会主席季格兰•萨尔基相等国际组织负责人也发来贺电，对托卡耶夫总统的就任表示祝贺，并指出将进一步加强双边合作。



【编译：达娜】