书写花样滑冰历史！哈萨克小将成女单成年组四周跳第一人

哈通社/阿斯塔纳/3月23日 -- 在22日在日本举行的世界花样滑冰锦标赛女子单人自由滑的比赛中，哈萨克斯坦选手叶丽扎贝特•图尔森巴耶娃夺得了一枚银牌。

现年19岁，身高1.48米的叶丽扎贝特•图尔森巴耶娃当天最后一个出场。



比赛中她成功地完成了后内结环四周跳，落冰自如地滑出，得到1.11分的GOE(技术执行加分)，这一个单跳她就拿到10.81分。





这不仅使她成为了在 传奇运动员丹尼斯•谭之后，第二个代表哈萨克斯坦多的花滑世锦赛奖牌的选手，同时，她在比赛中成功地完成的后内结环四周跳，也让她成为历史上首位在成年组世界大赛完成四周跳的选手，创造了历史！





赛后的新闻发布会上，叶丽扎贝特•图尔森巴耶娃表示，能够赢得奖牌完全出乎其意料之外。



"我现在激动万分。能赢得银牌完全出乎我的意料之外，我甚至不敢相信自己能够成功的完成四周跳。大家都知道我之前在完成这个技巧时曾发生过失误。但今天，我成功了。赛前我对自己很有信心，这个信心一直持续到了比赛结束。"她说。



叶丽扎贝特•图尔森巴耶娃曾经在2015年获得世青赛的第四名，进入成年组后，在世锦赛的最好成绩是在2017年获得第九名。在平昌冬奥会上，她获得第12名。



在此前20日的比赛中，她在短节目项目上夺得了一枚铜牌。



【编译：木合塔尔·木拉提】