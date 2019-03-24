外国哈萨克族同胞对首都更名表示支持

哈通社/努尔-苏丹/3月24日 - 生活在国外的哈萨克族同胞们就哈萨克斯坦共和国首都由"阿斯塔纳市"更名为"努尔-苏丹市"表达了自己的看法。

其中，蒙古国哈萨克族知名人士、两度获得功勋劳动者称号的库安拜•巴帕亚克吾勒称，他以喜悦的心情对首都更名表示支持。



这位外籍哈萨克族裔代表表示，生活在蒙古国的哈萨克人，对哈萨克斯坦发生的每一项重大的新闻都十分的关注。对于在28年的时光中，带领着哈萨克斯坦走向繁荣的首任总统纳扎尔巴耶夫，充满了尊重。



巴帕亚克吾勒表示，纳扎尔巴耶夫宣布辞去总统职务的消息，令他们百感交集。



"当然，接任总统职务的托卡耶夫先生是最合适的人选，拥有多年的经验，我们相信他能够延续纳扎尔巴耶夫的政策。"他说。



巴帕亚克吾勒还就首都更名一事发表了自己的看法。



"这是一个非常恰当的决定，我认为这是对努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫所表达的深切尊重。通过这样的举动，哈萨克斯坦人民向全世界证明，他们不会忘记为国家立下功劳的人物。"他说。



巴帕亚克吾勒最后代表生活在世界各地的500余万外国哈萨克族同胞，向全体哈萨克斯坦人民致以祝贺。



【编译：木合塔尔·木拉提】