特朗普、古特雷斯等多个国家和国际组织领导人致电祝贺托卡耶夫就任哈萨克斯坦共和国总统

哈通社/努尔-苏丹/3月25日 - 据总统府新闻局消息，自哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫宣誓就任哈萨克斯坦共和国总统以来，持续收到了来自许多国家和国际组织领导人的祝贺。

美利坚合众国总统唐纳德•特朗普在致电祝贺托卡耶夫就任总统职务的同时，还高度评价了哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫的成就，并强调称，他相信并期待托卡耶夫取得同样的佳绩。



"我想祝贺您就任哈萨克斯坦共和国总统，并在贵国传统节日之际，祝福您、您的家人以及哈萨克斯坦人民享有欢乐与繁荣。数日来，许多美国民众以及世界各地的人们，也在共同庆祝这个带来新生的节日。我对哈美两国近年来不断发展和富有成效的合作感到十分的高兴。我也将持续关注两国民间和商业往来中的新方向。纳乌鲁兹节快乐！"特朗普在贺电中这样说。



联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯致电，祝贺哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫就任哈萨克斯坦共和国总统，并强调能够看到一位曾在联合国担任要职的同仁成为领导人令他十分高兴。



他在贺电中写到："我期待能够与您建立更加紧密的合作。我也坚信，我们之间基于相互理解的合作，将在您担任外交部长期间协力建立的联合国中亚中心框架下得到不断发展。期待哈萨克斯坦继续成为保障本国人民以及中亚人民繁荣发展的积极支持者。"



其他致电祝贺托卡耶夫就任哈萨克斯坦总统的国家和国际组织领导人还包括：



比利时国王菲利普•利奥波德•路易•马里



德意志联邦共和国总统弗兰克 - 瓦尔特•施泰因迈尔



意大利共和国总统塞尔吉奥•马特雷拉



匈牙利总统阿戴尔•亚诺什



乌克兰总统彼得•波罗申科



波兰共和国前总统亚历山大•克瓦希涅夫斯基



集体安全条约组织副秘书长瓦列里•谢梅里科夫



联合国副秘书长尤里∙费多托夫



突厥语国家合作委员会秘书长巴赫达特•阿穆列夫



全面禁止核试验条约组织执行秘书拉西纳•泽尔博



国际能源宪章组织秘书长乌尔班•鲁斯纳克



罗马尼亚议会众议院副主席弗洛林•约尔达克



等。



【编译：木合塔尔·木拉提】