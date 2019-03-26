哈萨克斯坦将新建一座现代品牌轿车生产厂

哈通社/努尔-苏丹/3月26日 - 哈萨克斯坦将新建一座生产现代牌轻型轿车的工厂。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长罗曼•斯卡利亚尔26日在政府工作会议上，就哈萨克斯坦2015-2019年国家工业创新发展计划落实情况进行了汇报。



"我们计划将汽车生产规模从3.2万辆提升至6万辆。在产业合作方面，欧盟市场占有主要地位。今年我们将新建一座生产现代品牌轿车的工厂，并于卡玛斯公司合作成立一个合资企业。此外，还将进一步深化同生产农业机械设备为主的基洛维兹公司的合作。"他说。



罗曼•斯卡利亚尔表示，根据首任总统纳扎尔巴耶夫的指示，在"简单物品经济"领域优惠贷款计划中投入的6000亿坚戈，用于发展本国日用消费品生产和提供相关服务。



他表示，政府计划选择与民生相关的约250种商品重点发展，包括建筑装修材料、服装、鞋类、地毯、家用日化、床垫、家电、食品等。



至2025年有望创造1.6万个工作岗位，增加财政收入1.1万亿坚戈，将"简单物品经济"产品进口量从59%降低至37%。



"今年轻工业领域将有大的发展。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】