哈萨克斯坦将与联合国合作开展涉恐犯罪人员思想矫正工作

哈通社/努尔-苏丹/3月26日 - 哈萨克斯坦共和国内务部与联合国专门机构将在国内司法执行部门中开展反极端主义领域合作。

相关计划旨在通过国际合作方案，为因恐怖主义和极端主义行为而获刑入狱的人员开展疏导和防止激进化等工作。方案整体预算为910万美元。其中，欧盟提供470万美元，荷兰提供140万美元，联合国反恐办公室提供300万美元。计划受益国家包括哈萨克斯坦、突尼斯和乌干达。



据内务部消息称，该计划在我国将由相关部门与联合国毒品和犯罪问题办公室合作制定。计划框架下，执行人员将接受系统培训。



"我们将通过这个计划为专业人员提供系统培训。因为这些工作人员一直在同涉恐获刑人员接触，并帮助他们改过自新重新融入社会。当然，外国经验也很重要，这项计划有外国专家的参与。相信这些都会带来良好的结果。"内务部司法执行委员会主席阿扎马特•巴兹勒别克夫说。



据其介绍，目前哈萨克斯坦国内约有500人因恐怖主义和极端主义行为入狱服刑，其中三分之一的人可以通过教育脱离极端主义思想的影响。



据了解，内务部计划在库斯塔奈州建立专门中心，对专业人员进行相关心理疏导和神学领域思想引导教程的培训。



此外，还将开展社会性研究工作，对因恐怖主义和极端主义行为获刑者重新融入社会的可能性进行研究。



【编译：木合塔尔·木拉提】