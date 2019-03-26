驻华大使努雷舍夫会见中国文化和旅游部副部长张旭

哈通社/努尔-苏丹/3月26日 -- 哈萨克斯坦驻中国大使沙赫拉特·努雷舍夫3月25日同中国文化和旅游部副部长张旭举行了会晤。

会谈中，双方就文化、人文和旅游领域合作的现状和前景，以及哈中合作委员会文化和人文合作分委会运行问题进行了讨论。

双方还就档案、联合电影制作领域进行合作和组织哈萨克斯坦创作团队和知名演员到中国巡回演出，以及在哈萨克斯坦"青年年"框架下组织活动等问题交换了意见。

"哈萨克斯坦和中国是友好邻邦和战略伙伴。两国建交27年来，在两国元首的领导下哈中合作蓬勃发展。"张旭说道。

哈萨克斯坦大使强调，哈中政治对话高水平紧密发展，两国国家元首和政府首脑定期举行互访并在不同平台上进行双边会晤。

"两国在发展文化和人文合作拥有巨大的前景和潜力。去年，哈萨克斯坦创作团队、歌手和演员多次访问了中国并在国家的重要舞台上进行演出，展示了哈萨克艺术的丰富传统。"努雷舍夫说。

会谈中，努雷舍夫大使就哈萨克斯坦正在实施的项目进行了介绍。

会晤期间，双方就深化两国档案馆、图书馆、博物馆和科研机构之间的合作达成了共识。