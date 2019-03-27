投资哈萨克斯坦的十个理由
他向中国企业给出了投资哈萨克斯坦的十个理由：
第一，哈萨克斯坦拥有重要的战略位置。哈萨克斯坦是丝绸之路的中心，连接欧洲和亚洲，在"一带一路"倡议中发挥关键的作用。据相关的统计，中国要把货物送到欧洲，总长度10000公里的路程有3000多公里通过哈萨克斯坦。
第二，哈萨克斯坦是政治、社会、经济各方面都非常稳定的国家。这些年，哈萨克斯坦年均GDP增长率比白俄罗斯高一些，从2008年到2017年都保持在4.1%。此外，哈萨克斯坦还是高加索地区和中亚地区的第一大经济体。
第三，哈萨克斯坦拥有良好的法治环境，重视投资者权益保护工作。例如，阿斯塔纳国际金融中心设有以最高国际标准运作的国际仲裁中心，以解决阿斯塔纳国际金融中心的民事和商业纠纷。阿斯塔纳国际金融中心类似于经济特区，其中会有一些特殊的优惠政策。
第四，哈萨克斯坦政府不断改善投资者和企业入驻的条件，比如获得一些许可证或者完成登记手续将会越来越便捷。
第五，哈萨克斯坦劳动力素质较高。哈萨克斯坦是苏联加盟国家，大多数公民掌握俄哈双语，也有一些公民具备良好的英语水平。
第六，哈萨克斯坦当前正在扩大市场开放，大力发展基础设施，经济日趋多元化和现代化。
第七，哈萨克斯坦拥有强大的基础设施，比如发达的互联网、铁路、高速公路、机场等等。
第八，目前哈萨克斯坦拥有12个经济特区、22个工业开发区，每一个经济特区和工业开发区都已经拥有了发达的基础设施，并为企业提供特殊的经济政策，包括免税、提供免费的土地等等。
第九，哈萨克斯坦投资机会很多，比如在农业、化工、采矿和冶金、房地产旅游、物流和基础设施、PPP等领域，都有较大潜力，并会允许获得上述提到的优惠政策。
第十，哈萨克斯坦国家投资局服务质量高。国家投资局实行24小时服务的制度，按照单一窗口方式工作，所有的外国投资者将在项目全程发展过程中得到相应的支持。此外，国家投资局在美国、英国、法国、俄罗斯、新加坡、中国、印度都设有代表处，在哈萨克斯坦有17个州也有代表处。这些代表处都将推介一些在哈投资机会。
【编辑：木合塔尔·木拉提】