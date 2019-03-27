哈萨克斯坦名誉领事馆在荷兰代芬特尔开馆

哈通社/代芬特尔/3月27日-据外交部新闻消息，哈萨克斯坦驻荷兰名誉领事馆26日在荷兰代芬特尔市举行开馆仪式。

哈萨克斯坦驻荷兰外交使团代表，前荷兰驻哈萨克斯坦大使德雷塞、代芬特尔市长以及20多家荷兰公司代表参加了开馆仪式。



活动期间，哈萨克斯坦使馆代表在发表讲话时指出，名誉领事馆的开幕将有助于双边关系的进一步发展，并提到了纳扎尔巴耶夫总统于3月19日宣布辞职，以及哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫临时代理总统职务一事。



同时，哈萨克斯坦外交代表向各位来宾们介绍了哈萨克斯坦投资政策的最新趋势，并指出创造有利的投资环境仍是哈萨克斯坦国家政策的优先事项之一。



此外，在完成哈萨克斯坦国徽递交仪式后，哈萨克斯坦驻荷兰荣誉大使汉克•埃弗•特尼伯对哈萨克斯坦给予的高度信任表示了感谢，并表示将全力推动双边发展，造福两国人民。



据了解，汉克•埃弗•特尼伯担任生态塑造（Ecoshape）基金主席、Witteveen+Bos公司高级合伙人、"Deltares"监督委员会以及生态清洁技术中心成员等职务，并曾在哈萨克斯坦、德国、波兰、俄罗斯、新加坡等多个国家有过工作经验。



值得一提的是，名誉领事将确保哈萨克斯坦在荷兰的利益，并保护哈萨克斯坦领事区内个人和实体的权益。



【编译：达娜】