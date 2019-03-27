加拿大多伦多市隆重举行纳吾热兹节庆祝活动

哈通社/多伦多/3月27日 -- 据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦驻加拿大大使馆与当地哈萨克斯坦社团代表日前在多伦多市举办纳吾热兹节庆祝活动。

"纳吾热兹节之际，400多名哈萨克斯坦公民、当地企业家和社团代表聚集在加拿大最大城市参加了节日庆祝活动。活动期间，参加活动的代表们品尝了哈萨克传统美食并观赏了演出节目。"外交部发布消息称。

哈萨克斯坦驻加拿大大使阿赫勒别克·卡玛勒迪诺夫指出，数世纪以来代代相传的纳吾热兹节是和平与和谐的象征。

"纳吾热兹对于我们的国家而言具有极大重要性，它有助于人们之间和谐、相互理解以及社会稳定。我们的价值在于民族间团结，因此我们不断为加强和平与和谐付出努力。"卡玛勒迪诺夫说。

大使还表示，"精神文明复兴"规划框架下，在展示伊斯兰艺术、伊朗艺术和穆斯林文化的阿迦汗博物馆举办节日庆祝活动具有重要意义。

活动期间，哈萨克斯坦驻安大略省名誉领事斯坦·巴尔蒂（Stan Bharti）向所有哈萨克斯坦人民致以节日祝贺。与此同时，与会嘉宾还包括加拿大著名主持人本·马尔罗尼（Ben Mulroney）。

最后，哈萨克斯坦驻加拿大大使卡玛勒迪诺夫会见就读多伦多的哈萨克斯坦大学生们并进行了交流。











【编译：冰山】