美国驻哈大使：哈萨克斯坦已成为国际舞台上的领导者

哈通社/努尔-苏丹/3月27日 -- 美国驻哈萨克斯坦大使威廉·莫泽尔27日参加国书提交仪式后接受媒体采访时表示，哈萨克斯坦已成为国际舞台上的领导者。

"非常荣幸作为美国驻哈萨克斯坦大使向哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统提交国书。20年前，我曾在位于阿拉木图市的大使馆工作，而如今非常高兴能够再次回到了这个国家。第一次来到哈萨克斯坦的那一天到今天，我为哈萨克斯坦所取得的巨大成功感到欣喜。"莫泽尔说。

此外，美国大使还谈及哈萨克斯坦首都现代化及别具一格的建筑风格。

莫泽尔表示，哈萨克斯坦取得了很大的进展，人民的生活水平与福祉也得到显着提高。与此同时，对两国得到进一步扩大的战略伙伴关系给予高度评价。非常重视哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的战略与勇气，这使得哈萨克斯坦成为了不扩散核武器领域的领导者。

采访过程中，美国驻哈大使还谈到哈萨克斯坦对美国公司们的商业投资所保持的开放态度以及对双方带来的共同利益。

美国驻哈大使莫泽尔指出，哈萨克斯坦不仅在中亚，甚至成为了在国际舞台上的领导者。如今，哈萨克斯坦在多个领域、联合国安理会的国际进程中扮演着重要的角色。此外，哈萨克斯坦还将持续成为解决冲突、维持和平与稳定的倡导者。

【编译：冰山】