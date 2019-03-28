哈通社/努尔-苏丹/3月28日 - 哈萨克斯坦输华天然气规模将提升两倍。

据能源部副部长米尔扎哈利耶夫透露，"贝纽-奇姆肯特"天然气管道为哈萨克斯坦增加向中国出口天然气规模提供了可能。这条管道将并入"土库曼斯坦-乌兹别克斯坦-哈萨克斯坦-中国"天然气管线，如此一来，产自西哈的天然气将能够直接输往中国。



"入境中国市场的增长达到了12.5%每年，这个增速是非常大的。也就是说，今后的消费规模将进一步扩大。2017-2018年，我们向中国输送了500万立方天然气。去年，我们同中方达成了将年输送量提升至1000万立方的协议。"米尔扎哈利耶夫在哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）举行的圆桌会议上说。



值得一提的是，在今天的会议上，副部长还谈到了"萨热阿尔卡"天然气管道相关的情况。



据其介绍，"萨热阿尔卡"管线先期工程线路将按照克孜勒奥尔达-杰兹卡兹甘-卡拉干达-铁米尔套-努尔-苏丹线路修建。



"这是先期工程的线路安排，这将为沿线74万人实现天然气入户带来可能。"他说。



米尔扎哈利耶夫表示，随着相关配套设施的完善，管线覆盖惠及人口将进一步增加。



【编译：木合塔尔·木拉提】