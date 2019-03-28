国际突厥学院举办纳乌鲁兹节日招待会

哈通社/努尔-苏丹/3月28日-国际突厥学院（TWESCO）28日在阿斯塔纳举办纳乌鲁兹节日招待会。

来自土耳其、阿塞拜疆、蒙古、匈牙利、乌兹别克斯坦等国驻哈萨克斯坦大使、哈萨克斯坦社会和文化领域的知名人士、民族文化中心以及媒体代表人员参加了此次活动。



活动期间，国际突厥学院达尔汗•克德尔艾里在讲话中表示，纳乌鲁兹节日已成为突厥世界重要的传统节日，象征着新年的开端。



"旧的一年中发生了许多好事，阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫赢得选举，第四次当选总统；土耳其将政体改为总统制，雷杰普•塔伊普•埃尔多安赢得连任；匈牙利成为国际突厥学院成员国；吉尔吉斯斯坦举办了重要峰会。除此之外，由国际突厥学院制定的突厥语国家一体化概念获得通过批准等等。"院长说道。



同时，他指出，哈萨克斯坦也以全新的开端迎接了新的一年。纳扎尔巴耶夫19日宣布辞职，哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫开始担任新总统。首都名称由"阿斯塔纳"改为"努尔-苏丹"。



克德尔艾里还提到了今年的一系列工作计划。



"今年，我们将庆祝国际突厥研究院成立10周年，蒙厄尔斯坦（即东察合台汗国）750周年，匈牙利著名学者伊斯特凡•曼多基•康古尔诞辰75周年等。"院长说。





最后，各位活动来宾们还进行了"打铁仪式"--相传曾经的突厥可汗们就会进行此类仪式，用这种方式延续突厥传统文化，铭记祖先的贡献。





【编译：达娜】