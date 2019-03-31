欧亚经济联盟将设法消除与第三国交易中存在的技术壁垒

哈通社/莫斯科/3月31日 - 欧亚经济委员会（EEC）理事会会议3月29日在莫斯科举行，欧亚经济联盟（EAEU）各国政府领导人副职及欧亚经济委员会主席季格兰•萨尔基相参加了会议。

会议由亚美尼亚共和国副总理梅格尔•格沃尔基扬主持。



与会各方就经济联盟成员国经济一体化、贸易、数字化发展、消除内部市场障碍、工业合作、能源、海关和技术法规、卫生、兽医和植物检疫措施的应用以及其他一些措施等内容进行了讨论。



会议讨论了各方提出的旨在深化一体化合作、支持创业举措，并确保各成员国公民和企业从一体化进程中获益的建议。



欧亚经济委员会理事会批准了关于消除与第三国相互贸易中技术壁垒的程序和条件的协定草案。协定将被发给各国，以便于完成内部审批程序。



据了解，获得通过的这份文件，旨在通过缔结单独的条约（协定）建立消除与第三国或一体化组织之间存在的贸易壁垒的机制。制定此类机制时参考了最佳国际经验。文件仅适用于联盟技术法规范围内的产品。



该协议的签署将有助于建立欧亚经济联盟成语昂与第三国和重要的国际一体化组织之间，在最广泛的贸易和经济问题上开展互利合作，同时保持利益平衡。



【编译：木合塔尔·木拉提】