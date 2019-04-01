西班牙国王、摩纳哥王子、美国国务卿高度评价首任总统的伟大事迹

哈通社/努尔-苏丹/4月1日 -- 据首任总统新闻处消息，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫自宣布提前结束其总统权力以来，持续收到来自各国家现任及前领导人、政府元首、国际组织领导人的电报和信件。

西班牙国王费利佩六世表示，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫为哈萨克斯坦的形成与发展做出了巨大贡献。

摩纳哥王子阿尔伯特二世指出，祝愿纳扎尔巴耶夫作为安全会议主席、祖国之光党主席以及宪法委员会委员等职务工作顺利，相信两国合作关系将得到了进一步加深。

亚美尼亚总统阿尔缅•萨尔基相强调指出首任总统为哈-亚两国联盟关系发展与加深作出的重大贡献。

芬兰总统绍利·尼尼斯托高度评价首任努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在其总统任职期间为两国双边合作关系达到前所未有的水平所做出的工作。

俄罗斯政府总理德米特里·梅德韦杰夫强调指出首任总统的历史伟绩，并就其双方富有成效的合作表示感谢。

美国国务卿迈克·蓬佩奧表示，纳扎尔巴耶夫对哈萨克斯坦的繁荣富强以及形成开放、市场经济、多元化的哈萨克斯坦之路上具有重要意义。

世界贸易组织总干事罗伯托·阿泽维多信函中高度赞赏首任总统纳扎尔巴耶夫在促进哈萨克斯坦经济增长、国家发展以及积极参与国际贸易方面的重要作用。

埃尼公司首席执行官克劳迪奥•德斯卡尔西表示，哈萨克斯坦获得独立以及作为主权国家发展至今，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫展示出了其领袖特征与战略远见。

意大利前外交部部长、欧亚研究所主席佛朗哥·弗拉蒂尼在信中表达了他对纳扎尔巴耶夫为国家和国际社会利益做出工作的诚挚敬意。

此外，欧安组织秘书长托马斯·格雷明格、俄罗斯联邦委员会主席马特维延科、欧洲复兴开发银行行长查克拉巴蒂、俄罗斯联邦储蓄银行行长赫尔曼•格里夫、鞑靼斯坦共和国首任总统明季梅尔•沙伊米耶夫、印古什共和国总统叶夫库罗夫、俄罗斯鄂木斯克州州长布尔科夫、国际航空委员会主席塔季扬娜·阿诺迪纳、俄罗斯联合国教科文组织事务委员会副主席亚历山大·扎索霍夫等人也在信中高度评价首任总统在哈萨克斯坦发展道路上的重要作用以及国际舞台上的巨大贡献。

【编译：冰山】