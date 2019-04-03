托卡耶夫总统：哈俄两国关系是国家间关系的典范

哈通社/努尔-苏丹/4月3日-哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫日前在接受俄罗斯著名报刊《俄罗斯报》采访时表示，哈萨克斯坦和俄罗斯之间的友好关系已成为国家间关系的典范。

据了解，弗拉基米尔•普京在托卡耶夫总统就职不久后便邀请其访问俄罗斯，托卡耶夫总统对此表示了感谢。



"这是我作为国家元首首次访问俄罗斯，我相信，两国将永远保持友好关系，更好造福两国人民。"总统在采访中说道。



托卡耶夫总统表示，两国早在初级阶段就已建立了稳固的政治对话，并一直延续至今，并指出纳扎尔巴耶夫和普京之间的友好关系促进了双边合作的发展。



"只要坚持相互尊重和睦邻友好的原则，就没有不能解决的问题。如今，哈俄两国之间的友好关系已成为国家间关系的典范。两国是集体安全条约组织的可靠盟友，在共同关心的领域中拥有巨大的合作潜力，其中包括在经贸、投资科学技术、文化和人道主义领域的合作等。"总统说道。



总统还指出，俄罗斯是哈萨克斯坦重要的贸易伙伴，双边贸易额每年都在快速增长，2018年达176亿美元。同时，哈萨克斯坦境内有俄资企业9000家，占外资企业总数的三分之一。



他表示，两国今后也将继续保持密切的合作与协调，共同推进欧亚经济联盟的一体化进程。



【榜样：达娜】