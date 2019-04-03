俄分析人士：哈萨克斯坦受到国际社会的信任

哈通社/莫斯科/4月3日 - 哈萨克斯坦总统托卡耶夫3日抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行正式访问。

访问框架下，总统将会见俄罗斯联邦总统普京。两国领导人将就政治、经贸、人文等领域的双边合作等议题开展讨论。



俄罗斯政治分析家、区域政治研究所主任迪米特里•朱拉夫列夫在接受哈萨克斯坦媒体记者采访时指出，哈萨克斯坦总统将首次对方访问的地点设定在俄罗斯，是源于两国之间紧密的关系。



"任何一个国家的新领导人，都会选择与自己国家最为重要的伙伴国，作为其首次对外访问的目的地。哈萨克斯坦总统选择访问俄罗斯，证明了俄罗斯对哈萨克斯坦的重要性。"他说。



这位分析师认为，俄罗斯方面视托卡耶夫为哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫政策路线的继承者，愿意与这位新的国家领导人合作，在新的环境下延续和发展两国之间的战略合作伙伴关系。



"对于俄罗斯而言，首任总统纳扎尔巴耶夫具有非常重要的意义，而‘（纳扎尔巴耶夫）之后'会发生什么也同样被俄方重视。如今，已经进入了这个‘之后'的情况。因此对我们来说，确认‘之后'之后的‘明天'是十分必要的。对于哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在25年前于莫斯科大学发表演讲时所提出的战略方向--欧亚一体化的发展将得到延续，我们充满了信心。"他说。



朱拉夫列夫在采访中，还高度评价了哈萨克斯坦目前在国际上的重要地位和影响力。



"我将其与20世纪奥地利的作用相类比。今天的哈萨克斯坦，在国际上正拥有这样的地位。哈萨克斯坦是美国、英国、俄罗斯和阿拉伯国家均同时表示信任的对象。哈萨克斯坦将这份信任，用在了维护欧亚大陆、乃至全世界稳定秩序的正义之道上。"他说。



朱拉夫列夫还表示，哈萨克斯坦能够成为俄罗斯与其他国家发展友好关系的桥梁。



"目前美俄两国之间的关系，众所周知的不太好。在这个问题上，哈萨克斯坦恰恰可以成为俄罗斯与美国之间的一个桥梁。此外，还有阿富汗问题，没有哈萨克斯坦的参与，想解决这个问题是不可能的。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】