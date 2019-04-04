总统：哈萨克斯坦与俄罗斯将延续友好关系

哈通社/努尔-苏丹/4月4日-哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫与俄罗斯总统弗拉基米尔•普京3日召开新闻发布会，总结此次会谈成果。

首先，托卡耶夫总统对普京的盛情款待表示了感谢，并指出此次访问将进一步深化哈俄关系，巩固两国人民之间的友谊。



拖卡耶夫总统指出，他就职哈萨克斯坦总统正值哈俄关系的"黄金时代"，今后他将继续坚持努尔-苏丹和莫斯科间各领域对话的战略方向，并继续遵守此前达成的各项双边协议。



托卡耶夫总统还提到两国在工业、投资、过境运输、能源、航天、军事技术、旅游、文化和人道领域之间的合作前景问题，并表示将继续深化这些领域的合作关系。



最后，托卡耶夫总统对此次会谈给予高度评价，并表示相信双边达成的协议将进一步加强哈俄友好、信任和睦邻友好的互利合作。



同时，普京向托卡耶夫总统对俄罗斯进行的首次正式访问表示了感谢，并指出会谈在富有建设性和务实的氛围中举行，完全符合多年来两国之间形成的良好传统，延续了哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫所奠定的工作方向。



普京指出，双方通过的联合声明提出了一系列重大目标，为进一步加强两国之间的战略伙伴关系提供新动力。



最后，普京对此次富有成效的会谈表示感谢，并表示希望此次会谈将进一步促进哈俄之间的盟友关系。



值得一提的是，此次哈俄双方签署的合作文件包括：



哈萨克斯坦总统和俄罗斯总统签署的联合声明；



哈俄合资企业框架内签署的联合行动计划；



哈萨克斯坦政府和俄罗斯政府签署的关于向拜科努尔综合体供应天然气的合作协议；



哈萨克斯坦数字发展、国防和航空航天工业部和俄罗斯工业和贸易部签署的关于在工业和科技领域的双边合作计划。



【编译：达娜】