哈萨克斯坦总统与俄罗斯总统发表联合声明

哈通社/努尔-苏丹/4月4日 - 应俄罗斯总统弗拉基米尔•普京的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫4月3日-4日对俄罗斯进行正式访问。

据总统府新闻局消息，3日，两国总统在莫斯科举行了会晤。



会谈中，两国总统就双边关系中的重点问题、欧亚经济联盟内部的合作，以及当前共同关心的地区和国际热点问题等进行了深入交流。



两国总统对哈萨克斯坦与俄罗斯之间在政治、经贸、国防和军事技术、人文等领域的相互合作中展现出的积极态势表示满意，并重申了对1992年5月25日哈萨克斯坦共和国与俄罗斯联邦之间的友好、合作与互助协定，1998年7月6日哈萨克斯坦和俄罗斯面向21世纪的永久友好和联盟宣言，以及2003年11月11哈萨克斯坦共和国与俄罗斯联邦睦邻友好和面向21世纪同盟关系条约等文件所规定的原则和义务的不懈承诺的同时，哈萨克斯坦共和国总统和俄罗斯联邦总统发表声明如下：



哈萨克斯坦共和国和俄罗斯联邦在相互信任、战略伙伴关系和多边合作的基础上，作为平等和主权独立的国家，在促进盟国关系和一体化发展的同时，承诺相互尊重国家主权和独立，平等和不干涉内政，不使用武力或威胁，尊重国家领土完整，尊重边界不可侵犯，和平解决争端，履行国际义务，保护人权和基本自由的原则。



哈萨克斯坦与俄罗斯之间的关系基于两国人民之间深厚的历史和精神纽带。这一关系符合两国的国家利益，并为解决提高公民福祉和生活质量、促进可持续社会经济发展、在广泛引进创新技术的基础上加强国家经济的竞争力、合理利用人力资源、全面发展人的潜能等相关的问题提供帮助。这使得俄罗斯和哈萨克斯坦在全球化中充分巩固其地位，并为欧亚空间和全世界的安全与稳定做出贡献提供了可能性。



有鉴于有针对性的和开放的政治对话对于两国关系动态发展的重要性，两国主张在高层、政府和其他层面进一步扩大相互信任和有建设性的联系。



在对两国区域间和跨界合作潜力做出评估的同时，两国总统支持扩大哈萨克斯坦共和国行政机构与俄罗斯联邦主体之间的多方面经济和人道主义联系，为发展和加强有关企业实体之间的直接联系创造必要条件。



在两国国家领导人参与下，每年定期举行的哈萨克斯坦与俄罗斯区域合作论坛，以及两国企业界之间的会晤，是加强双边合作的有效机制。双方已经同意，将于2019年年底举办第十六届论坛。



哈俄两国立法机关和执法机构之间的定期联系，有助于加强哈俄合作。



双方将继续推动在有关拜科努尔航天中心的哈俄政府间委员会框架下的合作，包括实施"巴伊铁列克"太空火箭综合体项目。



双方强调了旨在有效利用欧亚经济联盟潜力的合作的逐步发展，并重申了落实2014年5月29日签署的《欧亚经济联盟条约》关键条款和原则的重要性。



两国有意大力推动包括教育和科学技术方案和项目在内的双方教育和科学组织之间建立直接联系，为科学和教育人才培养创造良好条件，促进教育人员和学生交流。



双方重申，将继续加强合作，以保护和发展生活在其领土内的另一方人民的民族、语言、文化和宗教特征，并为他们根据所在国法律积极参与社会政治、文化和社会经济活动创造条件。



哈萨克斯坦和俄罗斯中的一方作为某一国际组织或体系的成员，在另一方寻求加入相关组织时将提供帮助，并在促进和平、国际稳定和区域安全方面相互扶持，共同在联合国、独联体、集体安全条约组织、亚洲相互协作与信任措施会议、上海合作组织以及其他组织和机构平台上开展工作。



努尔-苏丹与莫斯科重申将在打击恐怖主义和极端主义，反对暴力型的宗教不宽容、排外主义、民族主义和新纳粹主义，反对跨界有组织犯罪，打击非法贩运武器、毒品及转移其前体，以及其他新的挑战和威胁方面采取共同的立场。



哈萨克斯坦和俄罗斯不容许任何对被视为两国联盟关系重要基础共同历史，尤其是第二次世界大战历史的歪曲、改写和"抹黑"行为。



政治意义上，两国总统决定在《阿斯塔纳进程》的框架内普遍承认的国际法原则和规范保持不变的情况下，继续推进和平解决叙利亚冲突的努力。



双方将根据集体安全条约组织体系，采取旨在建立有效保障集体安全和应对危机局势的机制的联合措施。



哈萨克斯坦和俄罗斯总统重申，双方将保障为进一步深化两国之间联盟和战略伙伴关系、促进双方之间可持续发展和提高各自国际舞台上的地位而达成的协议的有效执行。



两国总统强调，富有成果的磋商，以及访问期间签署的双边文件，将有助于哈萨克斯坦共和国和俄罗斯联邦之间传统友谊、平等关系，以及两国人民之间兄弟情谊和睦邻友好关系的不断发展。



【编译：木合塔尔·木拉提】