托卡耶夫总统会见俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科

哈通社/莫斯科/4月4日 -- 据总统府消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日在莫斯科会见俄罗斯联邦委员会（议会上院）主席瓦莲京娜·马特维延科。

消息称，托卡耶夫总统对俄罗斯进行正式访问框架下会见俄罗斯联邦委员会主席马特维延科并在贵宾薄签字留念。

托卡耶夫会中指出，作为国家元首首次访问俄罗斯具有巨大的象征意义，这证实了双方在相互尊重和信任的基础上建立的高水平双边战略伙伴关系。





"作为新任哈萨克斯坦总统，我的任务是为两国联盟关系发展作出重要贡献的首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的战略得到延续提供保障。”总统说。

与此同时，托卡耶夫高度评价马特维延科担任独联体议会大会主席期间的工作，并就国际组织框架内加强双边议会关系和富有成效的合作表示感谢。

此外，总统还谈到了关于两国一体化议程框架内扩大互动问题。

"5月29日将在努尔-苏丹市举行欧亚经济联盟最高理事会会议。作为国家总统，我将为欧亚一体化发展创造条件。相信两国议会将为这一进程作出巨大贡献。"托卡耶夫说。





俄罗斯联邦委员会主席强调指出加强议会间关系的重要性，并表示相信这次访问将为哈萨克斯坦与俄罗斯之间的战略伙伴关系提供新的动力。

"无论日程安排何等紧凑，为您能够抽时间访问联邦委员会表示感谢。与此同时，我想感谢您为双边议会合作和独联体议会大会框架下合作发展作出的个人贡献。"马特维延科说。





会谈最后，双方还就双边合作问题交换了意见。





【编译：冰山】