总统会见俄罗斯宇航公司总裁

哈通社/努尔-苏丹/4月5日 - 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫5日在总统府会见了俄罗斯宇航空间活动国有公司德总裁迪米特里•罗戈津。

会谈中，总统重申了哈萨克斯坦与俄罗斯在太空领域的合作，特别是其中双方在拜科努尔航天中心的合作的重要性。



托卡耶夫总统表示，他日前对俄罗斯进行了非常成功的访问，与俄罗斯总统普京举行了具有重要意义的会晤。总统称，在会晤期间，他与普京总统就哈俄两国在太空领域的合作进行了交流和讨论，双方目前正在开展相关的合作。



迪米特里•罗戈津向托卡耶夫总统汇报了自拜科努尔航天中心发射的进步MS11货运飞船成功与国际空间站实现超快速对接的情况。（相关新闻："进步"MS11货运飞船与国际空间站成功对接 创下最快对接记录）



"我们昨天创造了一个新纪录。过去货运飞船和载人飞船需要两个昼夜的时间，才能实现同国际空间站之间的对接。而现在，时间被缩短到了3小时21分钟。从莫斯科到拜科努尔的飞行时间是3个小时，而现在，从拜科努尔到国际空间站的时间也被减少到了同样的时间。我们计划进一步缩短这一时间。" 迪米特里•罗戈津说。



双方还就太空领域合作的前景，以及哈萨克斯坦和俄罗斯联合开展巴伊铁列克火箭综合体项目的相关问题进行了讨论。



【编译：木合塔尔·木拉提】