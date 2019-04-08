哈萨克斯坦-印度投资论坛在加尔各答举行

哈通社/德里/4月8日-哈萨克斯坦-印度投资论坛日前在印度加尔各答举行。

论坛由哈萨克斯坦驻印度大使馆、哈萨克投资国有公司（Kazakh Invest），以及加尔各答商人工商会(MCCI)共同组织举办。



印度工程促进出口委员会、印度出口组织联合会、工商界和学术界代表、媒体代表，以及50多家印度公司（Indiapower、RUPA、JGChemicals等）的执行总裁参加了此次论坛。



哈萨克斯坦驻印度大使波拉特•萨尔森巴耶夫在讲话中对MCCI为促进哈印两国商业联系所给予的支持表示了感谢，并向与会者介绍了两国目前的合作关系及前景。



同时，哈萨克投资国有公司副总裁马拉特•比热穆詹介绍了我国目前的投资环境以及各类重点投资项目，呼吁印度公司积极参与在哈萨克斯坦实施的投资项目。



MCCI主席维沙尔•贾贾利亚表示将继续推动双边合作关系的持续发展，并高度赞赏哈萨克斯坦已成为一个具有良好投资环境的开放国家。



论坛期间，印度企业家对哈萨克投资国有公司以及"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金提供的有关在工程、电信、农业、采矿、医疗保健等领域的相关项目表示出巨大兴趣。



在论坛框架内，两国企业举行了一系列双边会谈，就联合实施若干合作项目达成了一致。



值得一提的是，哈萨克斯坦与印度建交27年来，两国在军事技术、信息技术、金融科技、石油和天然气、银行业等多个领域开展了大量卓有成效的互动，并取得了客观的成绩



目前，印度是哈萨克斯坦铀的主要进口国，两国之间的双边贸易额达12亿美元。







【编译：达娜】