尼格马图林会见中国全国人大常委会副委员长沈跃跃

哈通社/努尔-苏丹/4月8日 -- 据马吉利斯（议会下院）消息，马吉利斯议长努尔兰·尼格马图林8日在卡塔尔首都多哈举行的各国议会联盟第140届大会框架下同中国第十三届全国人民代表大会常务委员会副委员长沈跃跃举行了会晤。

会谈中，双方关注了"光明大道"国家规划和"一带一路"倡议的对接成果，并就霍尔果斯无水港、阿克套港、哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路线和西欧-中国西部国际交通走廊合作问题进行了讨论。

根据会谈结果，双方表示相信两国立法机构将进一步推动在双边和国际议会间组织框架下的合作关系发展。

最后，尼格马图林邀请中国同仁出席2019年9月23-24日在阿斯塔纳召开的主题为《大欧亚：对话、信任、合作》的欧亚国家议会间联盟大会。

据悉，此次各国议会联盟第140届大会全体会议框架下，尼格马图林还同卡塔尔、亚美尼亚、孟加拉国、越南、伊朗、马其顿、马耳他和土耳其等国议会负责人举行了会晤。

第140届各国议会联盟会议4月6日在多哈开幕，将持续至10日结束。有来自超过160个国家的2200名代表参与，这是在总部日内瓦以外参加人数最多的一届大会。

【编译：小穆】