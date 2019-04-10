伊利亚·伊林等多名举重名将将回归国际赛场

哈通社/努尔-苏丹/4月10日 -- 2019年亚洲举重锦标赛暨2020年东京奥运会资格赛将在中国宁波市举行，由加孜拉·嘉帕尔库勒、伊利亚伊林、祖尔菲亚钦珊罗、尼德札特拉希莫夫等多名举重运动员将率领哈萨克斯坦代表团参赛。

国家举重队主教练尤里•梅尔尼科夫接受记者采访时表示，亚洲举重锦标赛是亚洲最高级别的赛事，是奥运会六大积分赛事之一。

当被问到"在中国举行的亚锦赛期间对哪些运动员寄予厚望？"时，梅尔尼科夫回答说："男子运动员中阿尔利•琼泰（55公斤级）、法尔哈德·卡尔奇（67公斤级）、丹尼斯•乌拉诺夫、努尔詹·萨缅诺夫（81公斤级）、尼德札特·拉希莫夫（89公斤级）、伊利亚·伊林、鲁斯塔穆•斯拜（96公斤级）、亚历山大·扎奇科夫、伊布拉希姆·杯尔萨诺夫、赛里木罕•阿布巴卡洛夫（109公斤级），而女子运动员中祖尔菲亚•钦珊罗（55公斤级）、卡琳娜·戈里切娃（64公斤级）、叶卡捷琳娜·斯塔利亚连科、叶卡捷琳娜·贝科娃（71公斤级）、加孜拉•嘉帕尔库勒（76公斤级）、拉吾珊·梅什特汗诺娃（81公斤级）、拉丽萨·科贝列娃（87公斤级）以及阿伊扎达·穆夫特勒达（87公斤以上）等运动员均有夺冠实力。"

【编译：冰山】