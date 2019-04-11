飞狮航空公司对客机座椅空间进行了升级改造 乘坐更舒适

哈通社/努尔-苏丹/4月11日 - 我国首家廉价航空公司飞狮航空（FlyArystan）即将接受该公司最初的两架客机。

据飞狮航空公司消息称，这两架客机的型号为空客A320（180座），目前正在俄罗斯S7 Technics技术基地接受系统性的技术检测，并更换了全新的公司涂装。



公司称："这两架飞机的机龄均为6年。除了例行的技术检测，还根据空中客车公司提供的技术文件，对客舱进行全面的重新配置，安装了全新的德国Recaro 3530 SLIM真皮座椅。"



飞狮航空营销部门主任扎纳尔•扎伊拉沃娃表示，公司期待着首航的顺利开行。



"飞狮航空将为乘客提供低廉、高质量的服务，以及全新的座舱体验。经常出行的朋友都知道，国外的廉价航空飞机座椅无法调整靠背的角度，这在长时间飞行中会造成一些困扰。而本公司的飞机，座椅靠背可以在5CM范围内进行调整，为乘客营造舒适乘坐的条件。同时，我们将座椅下方的空间也进行了调整扩大，使乘客双腿不会感到拥挤。"她说。



飞狮航空公司将于2019年5月1日起正式投入运营。首批固定航线包括：努尔-苏丹市--阿拉木图市、塔拉兹--阿拉木图、阿拉木图--奥拉尔、阿拉木图--卡拉干达。



【编译：木合塔尔·木拉提】