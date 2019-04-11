参议院议长：应全力保障总统选举的公正、合法和公开性

哈通社/努尔-苏丹/4月11日 - 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈•纳扎尔巴耶娃表示，应全力保障哈萨克斯坦总统选举的公正、合法和公开性。

"哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫9日签署了提前举行总统大选的总统令。我相信，这是一个合适的决定。总统令回答了目前社会上的许多疑问。对于哈萨克斯坦人而言，和平与稳定是最珍贵的财富，经济稳定是非常必要的。所以，哈萨克斯坦社会期待首任总统的战略方针得到延续。"她说。



议长强调指出，哈萨克斯坦独立以来的发展模式展现出了自身的有利性和可行性。



"哈萨克斯坦在经济发展、社会稳定和族际间和谐方面被誉为国际社会的典范。即将进行的选举将再次向世人展示我国人民的智慧与远见。总统选举必然会为国家的发展带来新的动力。总统令也为许多复杂问题不被推迟，尽快得到解决提供了可能性。"纳扎尔巴耶娃说。



议长还指出，根据宪法选举将在2个月内举行。



"依据哈萨克斯坦相关法律为选举提供帮助是我们荣誉的职责。这其中，哈萨克斯坦参议院议员所处的位置更加特殊。议员们与各地居民以及地方议会成员有着紧密的联系，了解人民的需求，因此大选对我们而言是非常重要的工作阶段。尊敬的议员们，保障哈萨克斯坦公民自由的发出自己的声音，是独立的哈萨克斯坦重要的成就之一。我们的共同任务，是保障哈萨克斯坦总统选举的公正、合法和公开举行。"纳扎尔巴耶娃说。



【编译：木合塔尔·木拉提】