哈萨克斯坦-伊朗外交部间政治磋商会议在伊朗举行

哈通社/德黑兰/4月13日-据外交部新闻消息，哈萨克斯坦-伊朗外交部间政治磋商会议日前在伊朗举行。

哈萨克斯坦代表团由外交部第一副部长穆赫塔尔•特列乌别尔迪带领，伊朗代表团由该国副外长阿巴斯•阿拉克钦带领。



会议将就政治、经贸以及人文领域双边、多边合作，以及共同关心的国际和地区热点问题进行讨论。



双方强调了在里海地区框架内的双边合作，并指出将严格执行《里海法律地位公约》，实现在阿克套峰会上达成的各项协定。



同时，双方就两国在过境、运输和农业领域的合作问题进行讨论，并强调了加强哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路线的使用以及进入波斯湾的重要性。



此外，在对伊朗进行访问期间，哈萨克斯坦第一副外长特列乌别尔迪与伊朗外及部部长穆罕默德•贾瓦德•扎里夫进行会面。



会谈期间，特列乌别尔迪向伊朗方面介绍了哈萨克斯坦的政治发展现状，其中提到了首任总统纳扎尔巴耶夫的辞职以及即将举行的总统选举等问题，并指出哈萨克斯坦的外交政策将保持不变，发展与伊朗的睦邻友好关系依然是国家的优先事项之一。



扎里夫指出，纳扎尔巴耶夫是"一位非常明智的政治家，他为哈萨克斯坦的发展，加强地区和全世界的安全与稳定作出了不可估量的贡献"，并表示相信即将举行的总统大选将遵循民主原则。



访问框架内，特列乌别尔迪还与伊朗道路和城市发展部、工业矿业和贸易部，以及农业部的高层代表人员举行双边会晤，就两国在贸易、运输和物流、农业、采矿等领域的双边合作问题进行讨论。



值得一提的是，2018年，哈伊两国之间的双边贸易额达5.163亿美元，其中，我国对伊朗出口额为4.267亿美元，进口额为8950万美元。



【编译：达娜】