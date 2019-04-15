托卡耶夫：哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的双边合作是中亚地区稳定、安全和持续发展的重要因素

哈通社/努尔-苏丹/4月15日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫接受了乌兹别克斯坦国家通讯社（UZA）的专访，就哈乌两国之间的合作成果、现状和合作前景进行了阐述。

乌兹别克斯坦国家通讯社官网发布了采访全文中文翻译版，以下为全文转载：

-在哈萨克斯坦第一任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫的努力下，我们两国的关系上升到了一个新的水平。 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦今天面临的共同目标和任务是什么？

- 从独立的最初几天开始，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦对彼此的成功充满信心，在艰难时期相互支持。 我们各国建立了强大的互利关系，这是我们各国发展的唯一目标。

哈萨克斯坦前总统纳扎尔巴耶夫和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在加强我们两国之间的战略伙伴关系方面发挥了关键作用。

国家领导人不断特别注意与邻国发展联系。 因此，贵国是哈萨克斯坦外交政策的优先事项之一。 我们将继续努力使我们的国家更加接近。

目前，扩大经贸关系和加强边境合作是主要任务之一。 我们的国家在这些领域具有很大的潜力。 我们的政府打算到2020年将双边贸易额增加到50亿美元。

有效和扩大在投资，工业合作，合资企业方面的合作完全符合我们为了各国利益进一步加强经济合作的愿望。

努尔-苏丹（Nur-Sultan）与塔什干之间在安全方面的关系也是相互信任的证据。 我们都面临着区域问题，例如恐怖主义，宗教极端主义，非法武器贸易，有组织犯罪，非法移民和贩毒。 阿富汗境内威胁该地区安全的局势也是一个严重问题。

水合作问题尤为重要。 令人愉快的是，工作组的会议定期与水关系所有领域的其他伙伴密切合作。

我们传统上特别注意进一步加强我们各国人民欢迎的文化和人道主义关系。

在我看来，努尔苏丹和塔什干所面临的共同目标和任务是进一步发展我们合作的有力推动力。

- 如你所知，前总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫与沙夫卡特·米尔济约耶夫有着真诚的友好关系。 你和乌兹别克斯坦领导人有什么关系？

- 沙夫卡特·米尔济约耶夫是最先担任哈萨克斯坦总统职务的国家之一。 我真诚地感谢他的真诚言辞。 我认为对我们领导人的良好祝愿是乌兹别克斯坦领导人对我国的崇高敬意。

沙夫卡特·米尔济约耶夫总统承担了一项历史使命，即在乌兹别克斯坦进行广泛的改革，并使该国成为一个现代化，具有国际竞争力的国家。 它对公共行政体系的不断改进，经济和金融部门的自由化，社会在经济各个方面现代化中的意志和决心都是真正的兴趣和无尽的敬意。

我个人确信，沙夫卡特·米尔济约耶夫指导他的努力，知识和经验来实现这些崇高的目标。

我坚信，这种可靠和定期的对话将有助于进一步加深哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的兄弟关系。

- 关于哈萨克斯坦的乌兹别克斯坦年的结果可以说什么？

"举行这一重要活动的决定已经成为我们双边关系史上的一个亮点。 哈萨克斯坦的乌兹别克斯坦年处于较高水平。 在我国组织了200多项活动，旨在扩大和加强我们各国人民，科学，文化，教育机构和商业结构之间的联系。

哈萨克斯坦 - 乌兹别克斯坦区域间合作论坛也取得了成功。 会谈结果后，双方签署了旨在进一步发展两国区域间关系的重要文件。

我相信，这种形式的合作将成为发展边境地区合作的重要因素，加速企业进入我们国家的市场，并大大加强双边贸易。 因此，去年两国的贸易额增长了近50％，达到30亿美元。

我想指出，两国之间的相互了解令我们的人民非常满意。 因此，在乌兹别克斯坦的哈萨克斯坦年开幕之际，我对兄弟国家的首次国事访问具有深刻的象征意义。

- 您对在乌兹别克斯坦的哈萨克斯坦年的期望是什么？

- 首先，我们相信乌兹别克斯坦将积极参加哈萨克斯坦年的活动。 对于我们每个乌兹别克斯坦公民来说，从这个宏伟的活动中获得一些东西，并从心里感受哈萨克斯坦的一部分，这一点非常重要。 因此，我们努力使哈萨克斯坦年计划尽可能丰富多彩和有意义。

对于商务人士和政治家来说，商业论坛和会议尤为重要，并设想为学生举办教育展览。 此外，还组织了许多文化，体育和旅游活动。

将特别注意哈萨克斯坦年的地理覆盖范围。 这些活动将在乌兹别克斯坦的所有地区举行。 通过这种方式，我们相信进一步扩大跨部门合作和加强人口之间的关系。

将继续为贸易，边境合作，旅游，运输和文化等所有部门提供一致的努力和举措。

总之，我们愿意继续与乌兹别克斯坦在经济，社会和人道主义合作的各个方面开展合作。

- 自20世纪90年代以来，政界人士就中亚撰写了大量文章。 这足以让人记住布热津斯基和其他人的作品。 然而，没有一项关键预测得以实现。 你如何评估中亚在世界政治中的作用？

- 事实上，自从获得独立以来，许多专家和观察员在很大程度上预测了中亚发展的负面情况。 两国的崩溃，恐怖主义日益增加的威胁，"哈里发"的崛起，内部冲突，经济和社会危机已经被预言。

然而，对中亚"减排"的预测尚未实现。 中亚的每一步都使维持该地区的稳定成为可能，这对于为长期发展奠定坚实的基础起着重要作用。

2018年3月，哈萨克斯坦首都举行了第一次中亚领导人会议。 这可以称为区域合作的新阶段，毫不夸张。 会议期间确定了五方合作和未来计划的主要优先事项。 中亚国家之间的政治对话急剧增加，对该地区许多国内和国际问题的意见的接近或巧合已得到证实。

新的合作步伐已经带来了成果。 中亚的商品营业额大幅增加，航空公司和铁路线正在开通，检查站现代化，基础设施项目正在进行中。 内部区域经济联系得到加强，边界得到解决，水资源和生态合理利用得到共同解决。

区域化和合作趋势是现代世界不可分割的一部分。 即使是大国和富国也在与合作伙伴建立密切的伙伴关系。



今天，中亚正在经历一个新的发展时代。 有一种趋势是加强州际合作，并在所有紧迫问题上找到相互可接受的解决方案。 为此，我们在该地区所有领导人愿意在其政治意愿，睦邻友好和互利的基础上进行合作的最重要方面。



【编辑：木合塔尔·木拉提】