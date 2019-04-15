哈萨克斯坦总统与乌兹别克斯坦总统发表联合声明

哈通社/塔什干/4月15日 -- 据总统府新闻处消息，目前正在对乌兹别克斯坦进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日同乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔季约耶夫举行会晤。

会谈期间，乌兹别克斯坦总统米尔季约耶夫就哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫就任总统职务表示诚挚的祝贺，并指出托卡耶夫为现代哈萨克斯坦发展和国家多边合作关系作出的贡献以及作为政治家、功勋人士的丰富经验。





双方重点强调哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·阿比舍吾勒·纳扎尔巴耶夫为两国兄弟友谊和战略合作关系以及保障中亚和平、稳定与安全工作中发展合作方面作出的伟大贡献。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦将保持致力于发展两国关系和扩大地区间合作的外交政策方向。

会中，双方就两国传统友谊、互信双边合作关系主要问题、双方共同关注的地区和全球热点问题以及进一步深化各领域合作的前景等问题进行了讨论，并指出了哈-乌两国数世纪以来基于睦邻、互助的紧密友谊关系。





两国总统重申了对1998年10月31日的永久友谊协议和2013年6月14日的哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间战略伙伴关系条约等文件所规定的原则和义务的不懈承诺的同时，并联合发表以下声明：

哈萨克斯坦政府与乌兹别克斯坦政府之间2017-2019年经济合作战略的得到充分落实主要基于两国战略利益的统一，并旨在促进经济领域互利和富有成效的合作。

双方共同指出两国双边贸易良好增长趋势，并就2020年年底前将其达到50亿美元以及实现多元化达成共识。

两国总统高度评价2018年11月在奇姆肯特市举行的首届哈-乌地区间合作论坛以及2019年3月在塔什干市举行的首届中亚经济论坛所取得的成果。

双方注重指出致力于两国双边合作的政府间委员会工作重要性，并再次证明两国在重要国际政治问题上的相似立场。

乌兹别克斯坦总统米尔季约耶夫高度评价2017-2018年期间哈萨克斯坦作为联合国安理会非常任主席国位促进中亚国家在国际舞台上的共同利益方面作出的贡献。

两国总统强调，将共同为恢复阿富汗社会稳定，促进教育、卫生、交通等领域发展付出努力。

托卡耶夫总统会中对于2020年在塔什干举行第二届伊斯兰合作组织科学与技术峰会表示支持。

此外，双方指出两国在国防和军事技术以及航天研究等领域进一步发展合作方面的共同意愿。

会议框架下，两国元首就2018年哈萨克斯坦"乌兹别克斯坦年"及将于15日举行的乌兹别克斯坦"哈萨克斯坦年"开幕仪式的圆满举行表示感谢。

最后，哈萨克斯坦总统托卡耶夫向米尔季约耶夫和乌兹别克斯坦人民对其热情接待表示感谢，并邀请乌兹别克斯坦领导人访问哈萨克斯坦。

【编译：冰山】