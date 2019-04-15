哈乌两国总统举行小范围会谈

哈通社/努尔-苏丹/4月15日 - 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫15日在塔什干同乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔季约耶夫举行了小范围会谈。

据总统府新闻局消息，在当天的正式迎接仪式后，两国元首举行了小范围会谈。



托卡耶夫总统首先向米尔季约耶夫总统热情周到的迎接表示感谢，并强调了此次国事访问的重要性。



"首任总统-民族领袖努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫为两国之间建立稳固而可持续的双边关系做出了巨大的贡献。在双方元首的共同努力下，哈乌两国关系达到了一个相当高的水平。"托卡耶夫总统说。









总统对哈乌两国的合作水平予以了高度评价，并指出两国之间在所有议题上都有着良好和有效的沟通。



总统表示，他将全力推进两国关系的持续稳定高速发展。



托卡耶夫感谢米尔季约耶夫为举办乌兹别克斯坦的哈萨克斯坦年而提供的支持，强调这将为两国人民的相互了解和友谊的不断加深带来莫大的帮助。







"我们两国人民拥有共通的历史命运、相同的语言、信仰和文化价值观，这将进一步拉近我们的距离。"他说。



米尔季约耶夫祝贺托卡耶夫就任哈萨克斯坦总统，并对其首日国事访问乌兹别克斯坦表示欢迎。



"哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫的地位是非比寻常的。在他的支持下，两国关系发展到了非常高的地位。您曾历任部长、总理、议长等要职，期间也为两国关系做出了贡献。"米尔季约耶夫说。







米尔季约耶夫还表示，2018年在哈萨克斯坦举行的乌兹别克斯坦年活动取得了圆满的成功，为两国关系发展带来了很有力的帮助。



此次高级别的会晤中，两国元首还就共同关系的国际和地区热点问题交换了意见。



【编译：木合塔尔·木拉提】