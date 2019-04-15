哈乌两国总统举行大范围会谈

哈通社/努尔-苏丹/4月15日 - 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫15日在塔什干同乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔季约耶夫举行了大范围会谈。

会谈期间，托卡耶夫总统向米尔季约耶夫转达了首任总统-民族领袖纳扎尔巴耶夫的问候，并特别强调了他对发展两国关系方面的重要贡献。



他表示，现行的政策完全符合两国的国家利益，并表示决定将两国政府间委员会的工作提升至政府首脑级别，以执行双边达成的合作协议。



托卡耶夫总统指出，乌兹别克斯坦在一些关键领域中采取了改革措施，包括在改善公共行政，提升社会福利，经济自由化等方面取得的惊人进展，并指出哈萨克斯坦期待乌兹别克斯坦取得更大成功。



米尔季约耶夫指出，此次访问是卡耶夫总统作为国家元首进行的首次国事访问，这将进一步深化两国之间的双边合作及战略伙伴关系。加强与哈萨克斯坦的友好睦邻关系是乌兹别克斯坦外交政策的优先事项之一。



同时，双方在扩大会谈中就双边合作及国际议程的热点问题进行讨论，并指出两国在联合国、伊斯兰合作组织以及国际拯救咸海基金会等组织中持有相同的原则和立场。



此外，双方就加强两国执法、情报和国防机构的安全与稳定，促进双边客货运输、双边贸易和工业合作等问题进行讨论。



【编译：达娜】