分析人士指出促进哈-乌合作关系的主要因素

哈通社/努尔-苏丹/4月17日 -- 隶属总统哈萨克斯坦战略研究所高级研究员维亚切斯拉夫·多多诺夫就此次托卡耶夫总统对乌兹别克斯坦进行的国事访问发表个人观点。

"哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于4月14-15日期间应乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫邀请对该国进行的国事访问主要旨在加强两国之间的经济合作。这一合作在此之前由于一些客观和主观原因变得复杂，而现在则基于两国客观利益的发展趋势正得到体现。"多多诺夫说。

分析人士指出，两国之间相互贸易合作将在近期得到加强。2017年哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦货物流通量达19.85亿美元，而2018年则达24.88亿美元。托卡耶夫总统访问期间强调指出扩大相互贸易以及2020年将双边贸易额增至50亿美元的意愿。

据专家介绍，两国睦邻关系和低廉的运输和物流费用将有助于增加相互贸易量。由此，两国市场将迎来廉价优质产品。此外，还将为哈乌两国投资、基础设施发展、边境地区合作、旅游等领域开展合作创造机遇。

多多诺夫表示，访问框架下双方采取了一系列实际举措，其中包括就建立中亚国际经贸合作中心问题签署了相互谅解备忘录、建立双边部门间工作组以及哈萨克斯坦总统提出的关于连接突厥斯坦、撒马尔罕、布哈拉的跨境旅游集群的建议等。

【编译：冰山】