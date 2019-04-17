参议院议长纳扎尔巴耶娃会见英国议员邓肯

哈通社/努尔-苏丹/4月17日 -- 据哈萨克斯坦参议院（议会上院）消息，参议院议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃17日会见英国外交部欧洲和美国事务国务大臣、议会下院议员艾伦·邓肯。

会谈中，邓肯先生向纳扎尔巴耶娃转达了英国上议院议长福勒男爵彼得·诺曼·福勒就其就任哈萨克斯坦参议院议长职务的祝贺和美好祝福。男爵在贺信中指出，相信两国立法机构上议院之间的合作关系将得到进一步加深。

邓肯先生指出，伦敦高度关注着哈萨克斯坦进行的政治进程和现代化进程。

会谈中，纳扎尔巴耶娃向英国议员就哈萨克斯坦当前的政治情况进行了介绍。她同时还强调，6月9日进行的非例行总统选举是国家政治体系发展道路上的重要步骤。

"首任总统的长远战略规划仍然是我们内外政策的主要方向。"参议院议长说。

会谈中，双方就双边合作关系现状和前景进行了讨论。参议院议长指出，哈萨克斯坦与欧洲最重要的战略合作伙伴大不列颠及爱尔兰联合王国（英国）建立了基于友好和相互信任的合作关系。

邓肯先生谈及两国在加强政治、经济、金融、投资和人文领域的合作关系前景，并指出哈萨克斯坦是英国在中亚地区最重要的合作伙伴国家。

会谈中，双方关注了两国议会间合作关系发展问题。纳扎尔巴耶娃高度评价了哈英议会间友好小组的工作，并指出了两国议会间建立的有效合作联系。

最后，参议院议长纳扎尔巴耶娃邀请英国议会代表团出席2019年9月份在首都努尔-苏丹市举行的主题为《大欧亚：对话、新任、伙伴关系》第四届欧亚国家议会间联盟大会。

【编译：小穆】