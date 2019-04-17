新研究显示北大西洋塑料垃圾显著增加

哈通社/努尔-苏丹/4月17日 -- 据新华社消息，英国海洋生物学会16日发布一项研究说，过去数十年里北大西洋上漂浮的塑料垃圾数量显著增加，并且这一趋势未来有可能会延续下去。

海洋生物学会与普利茅斯大学学者合作开展了这项研究，数据主要源于一个名为"浮游生物连续记录仪"的设备。1957年以来，研究人员将这个设备在北大西洋海域拖拽了超过650万海里（约合1200万公里）的里程，记录了这一过程中有多少塑料缠结在设备上。

研究团队在新一期英国《自然·通讯》杂志上报告，1957年至2016年间，北大西洋的塑料垃圾数量显著增加，特别是塑料袋、绳索、渔网等较大的塑料垃圾数量上升明显。

研究发现，记录仪上的塑料缠结数量从2000年开始增长了约10倍，像渔网这样的渔业相关塑料缠结是过去20年间最大的增长因素，在北大西洋南部发生塑料缠结的概率最高。

报告主要作者、海洋生物学会的克莱尔·奥斯特博士说，这些数据显示出长期观察的重要性，这种工作对深入分析海洋塑料垃圾的影响有重要价值。

鉴于越来越多证据显示海洋塑料垃圾数量在不断增长，团队呼吁各国采取更多措施减少这类环境污染。