驻华大使努雷舍夫接见哈萨克斯坦访华大学生

哈通社/努尔-苏丹/4月18日 -- 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫17日在哈萨克斯坦"青年年"的框架下为参加华为"未来种子计划"的哈萨克斯坦阿里-法拉比国立大学和哈萨克斯坦古米列夫欧亚国立大学信息和通讯技术专业的学生举行了会见。

会见期间，努雷舍夫大使感谢华为公司为哈萨克斯坦学生提供在华为北京研发中心和华为深圳科技园进行短期实习的机会。

双方就毕业生的进一步就业、他们在中国企业和在哈萨克斯坦和中国的IT产业园的实习交换了意见。

哈萨克斯坦外交官在谈话中强调了哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫于2018年10月5日发表的年度国情咨文《提升哈萨克斯坦公民福祉：提高收入和生活质量》的主要内容。与此同时，还提到了青年在实施既定目标和计划的重要作用，包括"数字哈萨克斯坦"计划、建设"阿斯塔纳枢纽"国际IT初创科技园以及推广"智能城市"技术。



努雷舍夫大使强调了哈萨克斯坦学生在提升国家形象方面的重要作用，敦促高效掌握学习过程，积极参与社会活动以及在哈萨克斯坦发展中采用中国积极和先进的经验。

此外，大使向学生介绍了中国IT公司取得的令人瞩目的成就，信息和通信技术基础设施、云计算、大数据、移动宽带等在中国市场的广泛应用。

【编辑：小穆】