标准普尔公布世界最大银行排行榜 排名前四的银行均来自中国

哈通社/努尔-苏丹/4月18日 --美国有线电视新闻网网站4月14日报道称，根据美国标准普尔全球市场情报公司的最新排名，世界排名前四的银行都来自中国。

标准普尔表示，中国四大银行的总资产在2018年增长了1%，达到13.8万亿美元（1美元约合6.7元人民币）。

排名第一的是中国工商银行，这家银行仍是世界上最大的银行。中国工商银行是唯一资产规模超过4万亿美元的银行--相当于花旗银行和富国银行资产的总和。

紧随其后的三家中国大型银行资产都在3万亿美元以上：中国建设银行、中国农业银行和中国银行。这四家银行都是国有银行。

报道认为，自金融危机以来，美国银行的规模变得越来越大，但想要赶上中国的银行，还需进一步发展。只有两家美国银行--摩根大通银行和美国银行--在标准普尔的世界最大银行排行榜上跻身前十。

摩根大通银行资产达2.6万亿美元。摩根大通银行12日公布了创纪录的利润和收入，得以巩固其作为美国银行之王的地位。另一方面，富国银行仍在竭力摆脱两年半前爆发的丑闻。花旗银行已经超过富国银行成为美国资产规模第三大的银行。

随着财报季继续推进，大银行将再次成为关注焦点。

报道称，面对压力，高盛公司和摩根士丹利必须展示出自己的交易部门经受住了2019年开始的全球金融市场平静期。尽管像2018年底席卷华尔街的风暴那样的过度波动可能不利于投资银行，但缺乏波动也可能造成伤害。没有波动的时候，股票交易往往会停滞，从而导致华尔街上的公司本可以获得的丰厚交易费用减少。

另一方面，零售银行正在应对另外两股力量。

报道称，很积极的一股力量是美国家庭经济状况良好。摩根大通银行首席执行官杰米·戴蒙称，摩根大通银行创纪录的季度业绩要归功于"强劲的"消费支出。摩根大通银行的贷款和存款都有所增长，戴蒙对就业岗位增多和工资增长感到高兴。

消费支出应该也会给花旗银行、美国银行、美国合众银行、布兰奇银行与信托公司和制造商与贸易商银行的业绩增光。这些银行都将公布财报。

但投资者也将紧张地关注银行受到利率波动影响的迹象。

报道援引富国银行12日的警告说，净利息收入--即银行由贷款获得的收入减去支付给客户利息之后的结果--可能会减少，这给华尔街带来恐慌。当收益曲线变平时，这一关键的利润来源就会减少。

由于人们担心全球经济增长状况以及断定美联储将不得不降息，收益曲线--长期利率和短期利率之间的差距--在近几个月内逐渐变平。