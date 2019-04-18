努尔-苏丹召开区域会议 讨论致命性自主武器问题

哈通社/努尔-苏丹/4月18日-题为"禁止和预防致命性自主武器系统"区域会议18日在努尔-苏丹举行。

活动在哈萨克斯坦核裁军和加强国际安全战略倡议框架内，由国际安全与政策中心（哈萨克斯坦）和"禁止杀人机器人运动"（ www.stopkillerrobots.org）国际非政府组织举办。



会议期间，来自阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的专家代表就禁止致命性自主武器系统等问题展开讨论。



会上，国际安全与政策中心主席阿勒穆詹•阿赫梅托夫指出，过去十年来世界科技飞速发展，许多国家开始研发和制造自主性武器，对国际人道主义和人权、国际法以及国际军控体系带来了一系列威胁和挑战。



他表示，研发和制造致命性自主武器会涉及许多有关道德、法律、技术和安全等问题。没有人性思维和感知的机器人无法在战场作出道德决定，法律也很难判定谁能够为武器系统的行为负责，同时这种武器会对国际安全造成巨大破坏并导致全球军备竞赛。



据了解，在联合国《非人道武器公约》框架内，政府专家小组正在就该问题开展工作，目前有澳大利亚、巴西、智利等28个国家支持全面禁止自动武器。



联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯此前曾在2018年网络峰会上强调必须禁止致命性自主武器，并指出将支持各国制定新的措施来禁止此类武器。



值得一提的是，为期两天的此次会议旨在提高各国对自主性武器的重视，并确定该地区内的各国在该问题上的立场。



与会者将在会议第二天（19日）就致命性自主武器系统的有关立法、技术和道德问题进行讨论。



【编译：达娜】