达丽哈•纳扎尔巴耶娃：妇女儿童和老人是恐怖主义首当其冲的受害者

哈通社/努尔-苏丹/4月18日 - 由哈萨克斯坦共和国参议院（议会上院）议长达丽哈•纳扎尔巴耶娃率领的哈萨克斯坦议会代表团出席了正在圣彼得堡徐行的独联体成员国议会大会会议。

据议会新闻处报道，在有关打击国际恐怖主义活动的会议中发表讲话时，议长强调指出，国际恐怖主义，已经成为了当前国际社会所面临的最尖锐问题之一。



值得一提的是，旨在就反恐议题实现共识、凝聚力量的此次大会上，各方讨论了国际机构打击恐怖主义方面的作用，防止使用网络技术宣传极端主义，改善立法，以打击资助恐怖主义和资助恐怖主义等问题。



达丽哈•纳扎尔巴耶娃在讲话中表示，恐怖主义将带来巨大的灾难，严重破坏经济和社会生活。其中，妇女、儿童和老人是首当其冲的被害者。为了逃避战争和贫困，许多人选择逃离，这同时又造成了严重的难民问题。即便过去被认为是稳定和有保障的发达国家，入境也被这些问题所困扰。



议长指出，反恐不是某个单一国家或共同体需要面对的问题，而是全体国际社会的责任。正因如此，国际社会特别是区域大国抛开争议，共同携手组织了针对达伊什组织（即所谓"伊斯兰国"）恐怖团体的联合打击。不过，恐怖主义的余烬并没有熄灭。



参议院议长表示哈萨克斯坦支持联合国在反恐行动中的协调组织地位。这也是哈萨克斯坦在2017-2018年担任联合国安理会非常任理事国期间7项优先事项之一。首任总统纳扎尔巴耶夫在联合国框架下建立全球反恐联盟的提议得到了国际社会的支持。



纳扎尔巴耶娃议长还谈到了2018年9月在联合国大会会议的框架内通过的"无恐怖主义和平行为准则"。共有70个国家签署了这份文件。



"我们相信，国际社会需要全新的旨在消除恐怖主义和宗教极端主义的方法。更广泛的对话原则应该成为在实现和平与稳定过程中保障团结的原则。"纳扎尔巴耶娃说。



议长在讲话中强调指出，新的全球性挑战要求各国议会和议会组织之间建立更紧密的合作。在反恐行动当中，协调国家法律将成为一个重要的因素。



"我们都清楚的执导，独联体议会大会正在实施许多大规模的工作。通过共同努力，我们将有可能建立一个规范安全问题的立法框架。这些都可以被视作是有效的议会间合作的明证。"议长说。



【编译：木合塔尔·木拉提】