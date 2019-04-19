达丽哈•纳扎尔巴耶娃会见瓦莲京娜•马特维延科

哈通社/圣彼得堡/4月19日 - 哈萨克斯坦共和国参议院（议会上院）议长达丽哈•纳扎尔巴耶娃18日会见了俄罗斯联邦委员会（议会上院）主席瓦莲京娜•马特维延科。

会谈中，纳扎尔巴耶娃议长强调了哈萨克斯坦与俄罗斯之间伙伴关系的战略特征，以及两国在欧亚空间经济一体化发展中的重要作用。



议长还高度评价了瓦莲京娜•马特维延科作为独联体议会大会主席所做的工作，称在后者的努力下，独联体议会大会成为了推动欧亚经济一体化的旗舰之一。



"大会组成程度更加紧密，国际声望也在与日俱增。"她说。



议长还谈到了环境问题，特别是水资源以及跨境河流相关的问题，以及为了解决军事试验场周边区域环境问题，而应该采取的联合行动。



达丽哈•纳扎尔巴耶娃提议就相关问题进行立法。



瓦莲京娜•马特维延科则对达丽哈•纳扎尔巴耶娃此次访问俄罗斯表示欢迎，并表示独联体议会大会和俄罗斯联邦委员会均将派出观察团参与今年的哈萨克斯坦非例行总统选举。



俄罗斯联邦委员会主席向首任总统纳扎尔巴耶夫表达了祝福，并高度评价了首任总统为哈萨克斯坦发展所做出的贡献，称他是一体化进程的引领者。



【编译：木合塔尔·木拉提】