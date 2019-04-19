外交部就哈萨克斯坦总统大选外国记者注册事宜的说明

哈通社/努尔-苏丹/4月18日 -- 哈萨克斯坦外交部网站18日就2019年6月9日哈萨克斯坦非例行总统选举外国记者注册事项发表了说明。

声明称：

现媒体注册申请已为有意愿报道即将举行的哈萨克斯坦总统大选的记者开放。哈萨克斯坦总统大选将于2019年6月9日举行。

哈萨克斯坦共和国中央选举委员会指出，外国记者在获得哈萨克斯坦共和国外交部颁发的永久或临时注册证时可以观察选举。

值得注意的是，外国媒体代表在出示记者注册证的情况下可以由一名翻译陪同。

外国记者的注册申请程序于2019年6月3日 --选举前五个工作日结束。

进行注册时需要提供以下文件：

-媒体主编为指定记者申请注册证的介绍信；

-有效护照复印件；

-填写申请表；

-电子照片3х4 см；

-简短的个人简历。

所有希望报道哈萨克斯坦共和国总统选举的媒体代表都应将上述文件清单发送至accreditation2019@mfa.kz。

所有关于记者注册证的问题都可与哈萨克斯坦共和国外交部新闻处一等秘书穆拉特谢伊托夫联系：

电话：+7 7172 72 00 11 电子邮箱：m.seitov@mfa.kz



【编辑：木合塔尔·木拉提】